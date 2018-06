Dschidda (AFP) Zwei Tage nach seinem Tod ist am Samstag der frühere saudiarabische Außenminister Prinz Saud al-Faisal beigesetzt worden. Die Trauerfeierlichkeiten fanden in der für Muslime heiligen Stadt Mekka in Anwesenheit regionaler Würdenträger statt. Unter ihnen war etwa der Emir von Kuwait, Scheich Sabah al-Ahmed al-Sabah.

