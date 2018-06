Newport (SID) - Der zweimalige Grand-Slam-Finalist Mark Philippoussis hat bei seinem Comeback nach fünfjähriger Spielpause eine Niederlage kassiert. Der 38 Jahre alte Australier musste sich beim ATP-Turnier in Newport im US-Bundesstaat Rhode Island dem US-Amerikaner Eric Quigley mit 6:7 (1:7), 6:7 (4:7) geschlagen geben. Philippoussis hatte 2006 in Newport einen seiner elf Turniersiege errungen und 2010 im zweiten Anlauf seine Karriere beendet.

Der aufschlagstarke Philippoussis war im April 1999 die Nummer acht der Weltrangliste und erreichte 1998 bei den US Open und fünf Jahre später im Wimbledon das Endspiel. Die stärkste Waffe war sein Service. Im Juni hatte er einen ATP-Rekord an Ivo Karlovic verloren, der bei den Gerry Weber Open in Halle in einem Zweisatzmatch 45 Asse schlug. Das war eines mehr, als Philippoussis 1995 in Kuala Lumpur erreicht hatte. Er hielt mit 228 Stundenkilometern zwischenzeitlich auch den Aufschlagweltrekord.