N'Djamena (AFP) Bei einem Bombenanschlag in Tschads Hauptstadt N'Djamena hat ein als Frau verkleideter Selbstmordattentäter am Samstag 14 Menschen mit in den Tod gerissen. Mehrere weitere Menschen wurden bei dem Anschlag auf einem Markt im Zentrum der Stadt verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der mit einem Schleier bedeckte Kopf des Attentäters wurde durch die Explosion vom Rumpf abgerissen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.