Srebrenica (AFP) Nach den Angriffen auf den serbischen Ministerpräsidenten Aleksandar Vucic beim Gedenken zum 20. Jahrestag des Massakers im bosnischen Srebrenica haben sich beide Seiten um Schadensbegrenzung bemüht. In einer gemeinsamen Erklärung verurteilten die drei Vertreter des bosnischen Staatspräsidiums die Attacke "auf das Schärfste", Vucic selbst erklärte, er halte an seiner Versöhnungspolitik fest. Der serbische Präsident Tomislav Nikolic verwies am Sonntag auf ähnliche Zwischenfälle vor Beginn des Bosnienkriegs.

