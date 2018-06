Peking (AFP) Durch eine heftige Explosion in einem illegal betriebenen Lager für Feuerwerkskörper sind im Norden Chinas am Sonntag mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als ein Dutzend weitere Menschen seien bei dem Unglück in der Ortschaft Dongwang in der Provinz Hebei zudem verletzt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Im Umkreis von bis zu einem Kilometer gingen demnach Fensterscheiben zu Bruch.

