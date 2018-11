Brüssel (AFP) Bei dem Treffen der Eurogruppe am Sonntag in Brüssel ist der Vorstoß von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) für einen befristeten Ausstieg Griechenlands aus der Eurozone zunächst nicht in den Entwurf für eine Abschlusserklärung aufgenommen worden. Dies könne sich aber noch ändern, sagte ein EU-Diplomat auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP. "Wir sind noch nicht durch."

