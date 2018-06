Brüssel (AFP) Der deutsche Vorschlag für ein befristetes Euro-Aus Athens ist in die Empfehlungen der Eurogruppe für den Sondergipfel der Währungsunion aufgenommen worden - allerdings nur als Option in eckigen Klammern. "Falls keine Einigung erreicht werden konnte, sollten Griechenland rasche Verhandlungen über eine Auszeit von der Eurozone angeboten werden, mit einer möglichen Umstrukturierung von Schulden", heißt es ganz am Ende des Texts, der der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag vorlag. Die Passage sei "am Ende als strittig hereingekommen", sagte ein EU-Diplomat.

