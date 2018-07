Berlin (AFP) Versicherungen haben einem Zeitungsbericht zufolge im vergangenen Jahr Schäden für so viele geklaute Fahrräder übernommen wie seit fünf Jahren nicht mehr. 2014 beglichen Versicherungen Schäden durch Fahrraddiebstahl in Höhe von 100 Millionen Euro, wie die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) berichtete. Pro Fall betrug der Schaden im Schnitt demnach 490 Euro. Das Geld sei für 210.000 versicherte Räder gezahlt worden. Das sei der höchste Stand seit fünf Jahren.

