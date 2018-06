Brüssel (AFP) Frankreich wird nach den Worten von Staatschef François Hollande alles tun, um Griechenland in der Eurozone zu halten. Die Euro-Staaten müssten an diesem Sonntag entscheiden, "ob Griechenland morgen in der Eurozone sein wird", sagte Hollande bei seiner Ankunft zum Euro-Sondergipfel in Brüssel. "Frankreich wird alles dafür tun, um zu einer Einigung zu gelangen, die Griechenland den Verbleib in der Eurozone ermöglicht."

