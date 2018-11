Paris (AFP) Eine Mehrheit der Franzosen hat sich in einer neuen Umfrage für einen Verbleib Griechenlands in der Eurozone ausgesprochen. In der am Sonntag veröffentlichten repräsentativen Erhebung für den Sender iTélé sprachen sich 56 Prozent der 1000 Befragten gegen ein Ausscheiden Athens aus der Währungsunion aus. Eine knappere Mehrheit von 51 Prozent wandte sich demnach allerdings auch gegen Zugeständnisse der internationalen Geldgeber an Griechenland.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.