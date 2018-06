Zuzenhausen (SID) - 30 Treffer in zwei Spielen: Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim hat sich bei seinen ersten beiden Testspielen in Torlaune präsentiert. Die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol gewann am Sonntag mit 14:0 (6:0) beim Verbandsliga-Aufsteiger FC Zuzenhausen, nachdem sie am Tag zuvor beim Kreisligisten SpVgg Baiertal (16:0) ebenfalls ein Schützenfest gefeiert hatte.

Im zweiten Test des Wochenendes waren Adam Szalai und Tarik Elyounoussi mit jeweils drei Treffern die erfolgreichsten Hoffenheimer Torjäger. Der Freiburger Neuzugang Jonathan Schmid erzielte seinen ersten Treffer im Trikot der Kraichgauer.