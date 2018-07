Mainz (SID) - Manager Christian Heidel von Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 wünscht sich eine Aufwertung der Europa League. "Da muss sich die UEFA Kritik gefallen lassen", sagte der 52-Jährige dem Nachrichtenportal t-online.de: "In meinen Augen gehört die Europa League aufgewertet. Nur wenn sie näher an die Champions League heranrückt, wird sie auch attraktiver. Wer in den Top-Ligen Platz drei oder vier belegt, sollte in der Europa League spielen."

Neben großen Namen fehlt dem zweithöchsten europäischen Klubwettbewerb in Heidels Augen auch der finanzielle Reiz, daher bringe eine Qualifikation durchaus auch Schwierigkeiten mit sich. "Das große Geld kann man da nicht verdienen und der Aufwand ist für einen kleinen Klub ungeübter Wahnsinn. Nur wer in der Königsklasse spielt, kann wirklich viel Geld verdienen", sagte Heidel.