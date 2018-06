Lancaster (SID) - Profigolferin Amy Yang aus Südkorea greift bei der US Open in Lancaster/Pennsylvania nach dem Sieg. Die 25-Jährige verteidigte am Samstag auf dem Par-70-Kurs mit einer 69er-Runde ihre Führung und liegt mit 202 Schlägen bereits drei Schläge vor der zweitplatzierten Stacy Lewis (USA/205). Titelverteidigerin Michelle Wie (USA/208) belegt vor der Schlussrunde den fünften Platz.

Bei der mit vier Millionen Dollar dotierten Veranstaltung, die erstmals 1946 ausgetragen wurde und das älteste Turnier im aktuellen Turnierkalender der LPGA Tour ist, waren Sandra Gal (Düsseldorf) und Caroline Masson (Gladbeck) nach zwei Runden am Cut gescheitert. Gal verpasste dabei erstmals in diesem Jahr die zweite Turnierhälfte, Masson zum fünften Mal.