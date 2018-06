London (AFP) Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai hat den politischen Führern der Welt vorgeworfen, die Kinder im von Bürgerkrieg zerrütteten Syrien im Stich zu lassen. An ihrem 18. Geburtstag am Sonntag eröffnete Yousafzai in einem Flüchtlingslager im libanesischen Bekaa-Tal eine Schule für syrische Mädchen. "Heute habe ich eine Botschaft an die Führer dieses Landes, dieser Region und der Welt: Ihr versagt gegenüber dem syrischen Volk, besonders gegenüber Syriens Kindern", erklärte sie nach Angaben ihrer Stiftung. "Dies ist eine herrzerreißende Tragödie - die schlimmste Flüchtlingskrise der Welt seit Jahrzehnten."

