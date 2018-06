Rom (AFP) In Italien hat ein Strafvollzugsbeamter nach dem x-ten Streit um einen Parkplatz am Sonntag zur Waffe gegriffen und vier Nachbarn getötet. Italienischen Medien zufolge erschoss der Mann in Trentola Ducenta bei Neapel ein Ehepaar und dessen 23-jährigen Sohn. Ein Freund des Vaters erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus. Die Verlobte des Sohnes überstand den Amoklauf unverletzt.

