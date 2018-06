Wien (dpa) - In den Atomverhandlungen mit dem Iran sind nach Angaben aus deutschen Delegationskreisen immer noch einige wenige Fragen offen. Noch könne alles scheitern, aber man stehe in der Tat kurz vor dem Ziel, verlautete am Abend aus dem Umfeld von Außenminister Frank-Walter Steinmeier in Wien. "Der Moment der Entscheidung ist gekommen", hieß es. Die Gespräche seien in der absoluten Schlussphase und liefen in der Nacht auf Hochtouren. Ziel ist ein Abkommen, damit der Iran keine Atombombe bauen, die Atomkraft aber zivil nutzen kann.

