Kabul (dpa) - Mindestens 25 Menschen sind am Abend bei einem Bombenanschlag im Osten Afghanistans ums Leben gekommen. Nach einem Bericht des Senders Al-Dschasira hatte ein Selbstmordattentäter eine Autobombe in der Nähe des internationalen Militärstützpunkts "Camp Chapman" in der Provinz Khost gezündet. Die Opfer seien überwiegend afghanische Zivilisten, hieß es.

