Madrid (AFP) Mit einem tragischen Unglück ist das achttägige Europäische Ballonfestival im spanischen Katalonien zu Ende gegangen. Beim Absturz eines Heißluftballons in der Nähe der Stadt Vilanova del Camí kam am Sonntag der Pilot ums Leben, fünf Passagiere sowie ein Mensch am Boden wurden verletzt, wie die Rettungskräfte mitteilten.

