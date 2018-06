London (dpa) - Novak Djokovics Trainer Boris Becker geht mit großem Respekt in das Wimbledon-Finale gegen Roger Federer. "Es ist das Traumfinale überhaupt. Nummer eins gegen Nummer zwei, der Titelverteidiger gegen den siebenmaligen Champion. Was will der Tennisfreund mehr?", sagte der Coach des 28 Jahre alten Serben im ZDF und ergänzte: "Das wird sehr anstrengend". Djokovic könnte mit seinem dritten Titel nach 2011 und 2014 mit Becker gleichziehen, der 1985, 1986 und 1989 das Rasenturnier gewann. Federer strebt seinen achten Wimbledonsieg an, was vor ihm noch keinem Spieler gelang.

