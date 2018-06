Mexiko-Stadt (AFP) Der mexikanische Drogenboss Joaquín "El Chapo" Guzmán ist zum zweiten Mal aus der Haft in Mexiko ausgebrochen. Der einstige Chef des mächtigen Sinaloa-Kartells sei am Samstagabend aus dem Hochsicherheitsgefängnis Altiplano verschwunden, teilte die Nationale Sicherheitskommission am Sonntag mit. Überwachungskameras zeichneten demnach zuletzt Bilder von Guzmán im Duschbereich der Haftanstalt auf. Diese liegt 90 Kilometer westlich von Mexiko-Stadt.

