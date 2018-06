Brüssel (AFP) Der für Sonntag geplante EU-Sondergipfel zu Griechenland ist kurzfristig abgesagt worden. Das Treffen der 28 Staats- und Regierungschefs in Brüssel sei abgesagt, die Vertreter der 19 Eurostaaten würden aber wie geplant um 16.00 Uhr zusammenkommen, teilte EU-Ratspräsident Donald Tusk am Sonntagvormittag auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Die Gespräche in der Eurozone über weitere Finanzhilfen an Griechenland im Gegenzug für die Zusage von Spar- und Reformmaßnahmen würden fortgesetzt.

