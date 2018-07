Koppl (dpa) - Ein junger Musikfan ist beim "Electric Love Festival" in Österreich tödlich verunglückt. Wie das Rote Kreuz in Salzburg mitteilte, kippte eine Sturmböe gestern Abend einen Beleuchtungsturm auf den Festivalbesucher. Zum Zeitpunkt des Unglücks seien rund 11 000 Menschen auf dem Campingplatz in Koppl am Salzburgring gewesen, hieß es. Etwa 45 Minuten vor dem Unfall habe ein Wetterdienst die Festivalleitung über ein herannahendes Unwetter informiert, so der Veranstalter. Man habe ein "Alarmierungskonzept" in Gang gesetzt, leider sei es trotzdem zu dem schrecklichen Unfall gekommen.

