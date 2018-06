Washington (AFP) Erneut ist in den USA ein Schwarzer nach einer Festnahme durch Polizisten gestorben. Der 35-Jährige starb nach Polizeiangaben vom Samstag (Ortszeit) am Freitag in Tuscaloosa im Bundesstaat Alabama, nachdem Beamte Pfefferspray gegen ihn eingesetzt hatten. Unabhängige Ermittler sollen den Fall untersuchen.

