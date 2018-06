Washington (AFP) In einem ungewöhnlichen Schritt hat die "Washington Post" einen Artikel der syrischen Islamistengruppe Ahrar al-Scham gedruckt, in dem diese über ihre Behandlung durch die US-Regierung klagt. Der Sprecher der islamistischen Rebellengruppe, Labib al-Nahhas, schrieb in dem am Freitag in der Onlineausgabe veröffentlichten Meinungsbeitrag, die US-Regierung lege eine so enge Definition von "moderat" an, dass die meisten Rebellengruppen ausgeschlossen seien. Washington unterstützt "moderate" Rebellengruppen mit Waffen, Geld und Ausbildern, zählt Ahrar al-Scham aber nicht dazu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.