Hamburg (AFP) Krankengymnastik, Massagen und andere sogenannte Heilmittel im Wert von rund 5,6 Milliarden Euro haben die niedergelassenen Ärzte in Deutschland im vergangenen Jahr verordnet. Das sind 7,8 Prozent mehr als im Vorjahr, wie die Techniker Krankenkasse (TK) am Montag in Hamburg unter Berufung auf Statistiken des Kassen-Spitzenverbandes mitteilte. Im Durchschnitt bekam jeder gesetzlich Versicherte damit Heilmittel für rund 81 Euro verschrieben.

