Wien (AFP) Bei den Atomverhandlungen mit dem Iran sieht die deutsche Delegation einen erfolgreichen Abschluss in greifbarer Nähe. "Noch kann alles scheitern, aber wir stehen in der Tat kurz vor dem Ziel", verlautete am Sonntagabend in Wien aus dem Umfeld von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD). "Der Moment der Entscheidung ist gekommen", hieß es. Die Verhandungen der fünf UN-Vetomächte und Deutschlands mit Teheran seien "jetzt in der absoluten Schlussphase" und liefen in der Nacht zum Montag "auf Hochtouren".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.