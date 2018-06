Viersen (AFP) Eine heftige Explosion in einem Waldgebiet stellt die Polizei im nordrhein-westfälischen Viersen vor ein Rätsel. Nach der Detonation nahe Nettetal blieb am Freitagabend ein drei mal drei Meter großer und eineinhalb Meter tiefer Krater zurück, wie die Ermittler am Montag mitteilten. Sie suchen nun nach den Urhebern der Explosion, die womöglich Verletzungen davongetragen haben könnten.

