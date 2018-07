Berlin (AFP) Die Anhänger des abgewählten AfD-Parteichefs Bernd Lucke wollen am Wochenende die Gründung einer neuen Partei in die Wege leiten. Die Entscheidung über eine Parteigründung soll am Sonntag in Kassel fallen, wo rund 70 Mitglieder aus dem Vorstand und den Landesverbänden des Vereins "Weckruf 2015" zu Beratungen zusammenkommen, wie es in einem am Montag bekannt gewordenen Schreiben des Vorstands an die Vereinsmitglieder heißt.

