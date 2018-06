Berlin (AFP) Eine neue Initiative von Führungskräften wirbt für mehr Frauen in deutschen Chefetagen. In der Gruppe "Chefsache" sind unter anderem die Konzerne Allianz, Bayer, Bosch und Siemens vertreten, der Caritasverband, das Bundesverteidigungsministerium und die Wochenzeitung "Die Zeit", wie die Initiative am Montag mitteilte. Die Führungskräfte wollen demnach die Frage des Geschlechterverhältnisses im jeweils eigenen Haus thematisieren und "Impulse für einen gesellschaftlichen Wandel in Deutschland geben".

