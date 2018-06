Berlin (AFP) Die Spitzen von CDU und Unionsfraktion im Bundestag haben sich hinter das ausgehandelte Griechenland-Paket gestellt und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Unterstützung bei der anstehenden Abstimmung im Bundestag zugesichert. "Im Bundesvorstand war eindeutig, dass der Vorstand hinter Angela Merkel in dieser Frage steht und sie unterstützt", sagte CDU-Generalsekretär Peter Tauber am Montag nach den Gremiensitzungen in Berlin.

