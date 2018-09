Potsdam (AFP) Trotz neuerlicher Suche fehlt von dem sechsjährigen Elias aus Potsdam weiterhin jede Spur. Die bislang mehr als 230 Hinweise und das weitere Absuchen von Kleingartenanlagen hätten keine Anhaltspunkte zum Verbleib des seit Mittwoch vermissten Jungen erbracht, wie die Polizei am Montag in Potsdam mitteilte. Die Suche sollte am Montag fortgesetzt werden. Zudem sollten weitere Anwohner des Potsdamer Stadtteils Schlaatz befragt werden. Die Polizei wollte in den nächsten Tagen entsprechende Informationszettel verteilen.

