Brüssel (dpa) - Nach dem Krisengipfel zu Griechenland sieht EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker weder Gewinner noch Verlierer. Juncker sagte in Brüssel, er denke nicht, dass das griechische Volk gedemütigt werde, und er denke nicht, dass die anderen Europäer ihr Gesicht verloren haben. Griechenlands Ministerpräsident Alexis Tsipras hat nach eigenen Worten auf dem Gipfel der Eurogruppe das Beste erreicht, was für sein Land möglich war. Kanzlerin Angela Merkel geht von einer breiten Mehrheit im Parlament in Athen aus.

