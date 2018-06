Paris (AFP) Bewaffnete haben sich nahe Paris in einem Bekleidungsgeschäft verschanzt und offenbar mehrere Menschen in ihre Gewalt gebracht. Zwei oder drei Bewaffnete seien am Montagmorgen in eine Filiale der irischen Modekette Primark im Pariser Vorort Villeneuve-la-Garenne eingedrungen, vermutlich um das Geschäft auszurauben, sagte ein Polizist der Nachrichtenagentur AFP. Im Inneren des Geschäfts befänden sich "rund zehn" Menschen. Die Polizei-Spezialeinheit Raid sei im Einsatz. Rund um das Einkaufszentrum, in dem sich das Geschäft befand, wurden die Straßen für den Verkehr gesperrt, Geschäfte blieben geschlossen.

