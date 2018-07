Moskau (SID) - Der ehemalige Bundesliga-Torwart Stanislaw Tschertschessow ist nicht mehr Trainer beim russischen Fußball-Erstligisten Dynamo Moskau. Das gab der bisherige Klub von Ex-Nationalspieler Kevin Kuranyi am Montag bekannt und präsentierte Andrej Kobelew als Nachfolger. "Tschertschessows Vertrag wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst", hieß es in einer Mitteilung des Vereins.

Der 51 Jahre alte Tschertschessow, von 1993 bis 1995 Torhüter und Publikumsliebling beim damaligen Bundesligisten Dynamo Dresden, hatte Moskaus Mannschaft 2014 übernommen und ins Achtelfinale der Europa League geführt. Sein fünf Jahre jüngerer Nachfolger Kobelew war bereits von 2006 bis 2010 als Teammanager bei Dynamo im Amt.