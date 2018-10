Tokio (AFP) Trotz der schwierigen Verhandlungen über einen Ausweg aus der griechischen Schuldenkrise hat der Euro zu Beginn der Handelswoche nur leicht an Wert verloren. Kurz nach Öffnung der Börse in Tokio wurde die Gemeinschaftswährung dort mit 1,1129 Dollar gehandelt. In New Yorker war der Euro am Freitagabend noch mit 1,1149 Dollar bewertet worden. Im Computerhandel vor Börsenschluss fiel er zwischenzeitlich auf 1,1089 Dollar.

