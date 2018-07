Paris (dpa) - Unbekannte haben in einem Einkaufszentrum in Villeneuve-la-Garenne im Norden von Paris Geiseln genommen. Rund ein Dutzend Menschen seien in der Gewalt der Täter, berichteten französische Medien übereinstimmend unter Berufung auf Polizeiquellen. Zwei oder drei Bewaffnete seien in das Zentrum eingedrungen - es werde von einem Raubversuch ausgegangen.

