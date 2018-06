Paris (dpa) - Gewalttäter haben in einem Einkaufszentrum in Villeneuve-la-Garenne im Norden von Paris Geiseln genommen. Rund ein Dutzend Menschen waren in einer Primark-Filiale in der Gewalt von zwei oder drei Tätern, wie französische Medien berichteten. Die Bewaffneten sollen demnach versucht haben, die Filiale auszurauben. Noch ist unklar, ob sich die Täter noch in dem Einkaufszentrum aufhalten oder auf der Flucht sind. Spezialeinheiten brachten 18 Angestellte aus einer Kantine des Einkaufszentrums in Sicherheit.

