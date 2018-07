Biberach (SID) - Kugelstoß-Weltmeister David Storl hat mit 21,84 Metern das Meeting in Biberach gewonnen. Vier Tage, nachdem der Leipziger beim Diamond Meeting in Lausanne erstmals in seiner Karriere die 22-Meter-Marke geknackt hatte, war Storl nicht ganz zufrieden. "Es ging etwas schleppend los. Nach dem Wettkampf in Lausanne habe ich mich nicht so fit gefühlt wie erhofft", sagte der 24-Jährige. Olympiasieger Tomasz Majewski (Polen/20,18) wurde Zweiter vor Tobias Dahm (Sindelfingen/19,65).

Dagegen überzeugte Christina Schwanitz sechs Wochen vor der WM in Peking (22. bis 30. August) vor 2200 Zuschauern auf dem Biberacher Marktplatz mit der zweitbesten Weite ihrer Karriere. Die Europameisterin blieb mit 20,60 Metern nur 17 Zentimeter unter ihrer im Mai erzielten Bestleistung (20,77).