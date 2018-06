Abuja (AFP) Nigerias Präsident Muhammadu Buhari hat die Führung der Streitkräfte entlassen. Wie Buharis Sprecher Femi Adesina am Montag der Nachrichtenagentur AFP sagte, betraf dies die Chefs des Heeres, der Luftwaffe und der Marine. Neuernennungen sollten in Kürze erfolgen, kündigte der Sprecher an.

