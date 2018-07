Omsk (dpa) - Mindestens 18 Menschen sind in der sibirischen Stadt Omsk beim teilweisen Einsturz eines Kasernengebäudes ums Leben gekommen. Rettungskräfte suchen in den Trümmern noch nach fünf Vermissten. 19 Männer konnten gerettet werden. Viele von ihnen sind schwer verletzt. Bei einigen bestehe Lebensgefahr, sagte ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums. Als die viergeschossige Unterkunft in dem Ausbildungszentrum der Luftstreitkräfte einstürzte, schliefen die meisten Soldaten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.