Potsdam (dpa) - Die Suche nach dem vermissten sechsjährigen Elias aus Potsdam ist auch in der Nacht erfolglos geblieben. Es gebe weiter keine Spur von dem Jungen, teilte die Polizei mit. Elias ist seit Mittwoch verschwunden. Heute soll die Suche wieder verstärkt werden: Die Polizei will in den nächsten Tagen an alle Bewohner des Stadtteils Schlaatz, die bisher nicht befragt wurden, Informationszettel verteilen und sie bitten, sich zu melden. Auch die freiwilligen Helfer wollen weiter suchen.

