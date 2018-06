Moskau (AFP) Beim Einsturz einer Kaserne in der sibirischen Stadt Omsk sind mindestens 18 russische Soldaten ums Leben gekommen. Wie die Nachrichtenagentur RIA Nowosti am Montag unter Berufung auf einen Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau berichtete, wurden weitere fünf Menschen noch unter den Trümmern des Gebäudes vermutet. Die Kaserne, in der eine Einheit von Fallschirmjägern untergebracht war, war demnach in der Nacht eingestürzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.