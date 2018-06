Berlin (AFP) Der CDU-Außenpolitiker Philipp Mißfelder ist tot. Er starb völlig überraschend in der Nacht zu Montag, wie Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) am Montag in Berlin mitteilte. Nach Angaben aus Parteikreisen erlag Mißfelder einer Lungenembolie. Er wurde 35 Jahre alt und hinterlässt eine Frau und zwei Kinder. "Wir sind bestürzt, fassungslos und traurig", erklärte Kauder.

