Frankfurt/Main (AFP) Die Europäische Zentralbank (EZB) hält die Notkredite für griechische Banken unverändert aufrecht. Das sagte eine EZB-Sprecherin am Montag der Nachrichtenagentur AFP in Frankfurt am Main. Damit bleiben die Kredite nun weiter bei knapp 90 Milliarden Euro gedeckelt.

