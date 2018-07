Budapest (AFP) Ungarische Soldaten haben am Montag mit dem Bau eines umstrittenen Zauns an der Grenze zu Serbien begonnen, mit dem der Zustrom von Flüchtlingen begrenzt werden soll. Das erste 150 Meter lange Teilstück entstehe nahe der Ortschaft Morahalom rund 180 Kilometer südlich der Hauptstadt Budapest, teilten das Innen- und das Verteidigungsministerium mit. "Die Arbeiten haben begonnen", hieß es in einer Erklärung.

