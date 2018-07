New York (AFP) In einer Grundsatzrede zur Wirtschaftspolitik hat die demokratische US-Präsidentschaftsbewerberin Hillary Clinton den Kampf gegen die ungleiche Einkommensverteilung im Land versprochen. "Die entscheidende wirtschaftliche Herausforderung unserer Zeit ist klar: Wir müssen die Einkommen der hart arbeitenden Amerikaner erhöhen", sagte Clinton am Montag an der New Yorker Universität The New School. Den Republikanern warf sie vor, mit Steuererleichterungen für Reiche und Konzerne die soziale Kluft zu vergrößern.

