Washington (AFP) Boykottiert von mehreren US-Fernsehsendern ist die Wahl der neuen Miss USA über die Bühne gegangen. Bei dem von einer der Firmen von Präsidentschaftsbewerber Donald Trump mitorganisierten Wettbewerb setzte sich am Sonntag in Baton Rouge im Bundesstaat Louisiana Miss Oklahoma, Olivia Jordan, durch. Das Model nutzte nach Trumps abfälligen Äußerungen über Einwanderer den Wettbewerb für einen Aufruf zur Toleranz: "Wir müssen wirklich daran arbeiten, eine annehmende Gesellschaft zu werden, in der jeder Einzelne, egal welcher Rasse und welchen Geschlechts, dieselben Rechte, Privilegien und Chancen hat."

