Washington (AFP) Der US-Gouverneur Scott Walker hat als 15. Republikaner offiziell seine Präsidentschaftsbewerbung verkündet. "Ich bin dabei. Ich bewerbe mich als Präsident, weil die Amerikaner einen Anführer verdienen, der für sie kämpft und gewinnt", schrieb der Gouverneur des Bundesstaats Wisconsin am Montag im Onlinedienst Twitter. Der 47-Jährige zählt zu den konservativeren Bewerbern im republikanischen Feld, in Umfragen liegt er derzeit in der Spitzengruppe.

