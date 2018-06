Berlin (dpa) - Das etwa 13 Meter lange Originalskelett eines Tyrannosaurus rex wird in den kommenden Wochen in Berlin zusammengesetzt. Als erstes Puzzleteil ist der rund 1,5 Meter lange Schädel des Raubsauriers beim Naturkundemuseum angekommen. Experten wollen das Stück heute der Presse vorführen. In Gänze soll das Skelett dann ab Dezember für drei Jahre im Museum zu sehen sein. Forscher wollen das Fossil in Berlin auch untersuchen. Das Skelett von Saurier "Tristan" ist circa 70 Millionen Jahre alt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.