Memphis (SID) - Der spanische Basketballstar Marc Gasol (30) hat einen neuen Fünfjahresvertrag bei den Memphis Grizzlies aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA unterschrieben. Nach Angaben des TV-Senders ESPN erhält der Center für die Vereinbarung bis 2020 rund 110 Millionen Dollar (99 Millionen Euro).

Der jüngere Bruder von Pau Gasol (35/Chicago Bulls) hatte sich bereits in der vergangenen Woche mit dem Klub geeinigt. Marc Gasol spielt seit 2008 in Memphis. Auf eine Teilnahme an der EM (5. bis 20. September) verzichtet er in diesem Jahr und fehlt den Spaniern damit in der Vorrunde gegen Deutschland.

Derweil setzt Rajon Rondo seine NBA-Karriere bei den Sacramento Kings fort. Der Point Guard, 2008 Meister mit den Boston Celtics, war im Dezember zu den Dallas Mavericks gewechselt. An der Seite von Superstar Dirk Nowitzki enttäuschte Rondo jedoch auf ganzer Linie.